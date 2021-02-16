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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з міномета і гранатомета

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 16 лютого, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Красногорівки. Бойовики вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру.

Крім того, окупанти відкривали вогонь неподалік Водяного зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська вели вогонь зі снайперської зброї поблизу населеного пункту Південне.

"На прицільний обстріл з боку противника українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де у 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.

Крім того, за минулу добу, 15 лютого, бойовики три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Додамо, що 14 лютого на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців. У Кременчуці оголосили днями жалоби у зв'язку з загибеллю двох жителів міста на Донбасі.

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