Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з міномета і гранатомета

У вівторок, 16 лютого, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

"На прицільний обстріл з боку противника українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти відкривали вогонь неподалік Водяного зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Красногорівки. Бойовики вели вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру.

Нагадаємо, в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де у 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.

Крім того, за минулу добу, 15 лютого, бойовики три рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Додамо, що 14 лютого на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців. У Кременчуці оголосили днями жалоби у зв'язку з загибеллю двох жителів міста на Донбасі.