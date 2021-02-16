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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из миномета и гранатомета

Новина українською → Донбасс, Вторник 16 февраля 2021 18:04
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из миномета и гранатомета Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 16 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку Красногоровки. Боевики вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Кроме того, оккупанты открывали огонь неподалеку Водяного из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

Также российско-оккупационные войска вели огонь из снайперского оружия вблизи населенного пункта Пивденное.

"На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня.

Напомним, в ОБСЕ назвали четыре основные горячие точки на Донбассе, где в 2020 году было зафиксировано более 76% нарушений прекращения огня.

Кроме того, за минувшие сутки, 15 февраля, боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

Добавим, что 14 февраля на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате погибли трое бойцов. В Кременчуге объявили дни траура в связи с гибелью двух жителей города на Донбассе.

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