Бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу"

У п'ятницю, 20 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Попри це, ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, в районі населеного пункту Шуми бойовики відкривали вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.

Крім того, окупанти застосували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам'янки і Водяного.

"Неприцільний вогонь не становив загрози для життя і здоров'я українських військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу ворожих ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 листопада, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу один український воїн отримав осколкове поранення.

Крім того, 18 листопада бойовики один раз порушили режим "тиші". Втрат або поранень серед українських військових не було.

Додамо, що 18 листопада спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню на Донбасі.