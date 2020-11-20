Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину"

В пятницу, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Несмотря на это, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе населенного пункта Шумы боевики открывали огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты применили гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Каменки и Водяного.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 19 ноября, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов один украинский воин получил осколочное ранение.

Кроме того, 18 ноября боевики один раз нарушили режим "тишины". Потерь или ранений среди украинских военных не было.

Добавим, что 18 ноября специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.