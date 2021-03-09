Бойовики на Донбасі 18 разів обстрілювали позиції ООС
У вівторок, 9 березня, збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
"Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозванівка, Золоте-4 і Опитне. Бойовики обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Також в передмісті Авдіївки, селищ Лебединське і Південне окупанти здійснили прицільний обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Крім того, поблизу селища Троїцьке бойовики відкривали вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Там же окупанти облаштовували інженерні позиції.
Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь на дії бойовиків.
Наголошується, що в результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
Нагадаємо, за минулу добу, 8 березня, бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті обстрілів жоден військовий не постраждав.
Крім того, безпілотник ОБСЄ, який обстежив лінію розмежування на Донбасі, отримав пошкодження сигналу обох модулів GPS. У результаті він був змушений здійснити аварійну посадку.