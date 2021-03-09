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Боевики на Донбассе 18 раз обстреливали позиции ООС

Новина українською → Донбасс, Вторник 09 марта 2021 18:31
Боевики на Донбассе 18 раз обстреливали позиции ООС Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытного. Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в пригороде Авдеевки, поселков Лебединское и Пивденне оккупанты совершили прицельный обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи поселка Троицкое боевики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же оккупанты обустраивали инженерные позиции.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь на действия боевиков.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о всех фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, за минувшие сутки, 8 марта, боевики девять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате обстрелов ни один военный не пострадал.

Кроме того, беспилотник ОБСЕ, который обследовал линию разграничения на Донбассе, получил повреждения сигнала обоих модулей GPS. В результате он был вынужден совершить аварийную посадку.

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