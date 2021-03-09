Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає

На Донбасі збройні формування Російської Федерації за минулу добу дев'ять разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил .

Так, у районі відповідальності угруповання "Північ" противник застосовував ручний протитанковий гранатомет для дистанційного мінування території поблизу Луганського.

В районі відповідальності угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Водяного, що на Приазов'ї. Також біля Досвідченого вели вогонь з протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета, а в передмісті Золоте-4 - ще й зі стрілецької зброї. Крім цього обстріл українських позицій велися біля Лебединського за допомогою станкового протитанкового гранатомета.

"На обстріл противника наші воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед українських вояків немає", - повідомили в штабі.

ООС зазначили, що метою провокацій з боку бойовиків, є створення напруженості вздовж лінії розмежування.

З початку поточної доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку бойовиків. Зокрема, біля Красногорівки супротивник використовував міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків - відкривав вогонь із стрілецької зброї.

"На провокаційні дії противника наші воїни реагували вогнем. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.