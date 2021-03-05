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Бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі

Автор: Даша Харченко

Протягом минулої доби, 4 березня, на Донбасі було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120 мм міномет.

Поблизу Авдіївки, російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Пісків ще й з великокаліберних кулеметів. З ручного протитанкового гранатомета противник здійснив кілька прицільних пострілів у бік позицій ЗСУ біля Павлополя.

Неподалік Талаківки окупанти прицільним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли українські позиції.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Станом на 7 годину ранку 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.

РБК-Україна писало, що представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш не виключає нової ескалації ситуації на Донбасі. На його думку, шляхом ескалації Росія спробує змусити Україну почати переговори з "ЛНР" та "ДНР".

Нагадаємо, останнім часом ситуація на Донбасі почала загострюватися. Днями бойовики вирішили відкривати "вогонь на попередження" по українських позиціях. Більше про загострення на Донбасі - в матеріалі РБК-Україна.

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