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Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі збройні формування Російської Федерації за минулу добу дев'ять разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності угруповання "Північ" противник застосовував ручний протитанковий гранатомет для дистанційного мінування території поблизу Луганського.

В районі відповідальності угруповання "Схід" бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Водяного, що на Приазов'ї. Також біля Досвідченого вели вогонь з протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета, а в передмісті Золоте-4 - ще й зі стрілецької зброї. Крім цього обстріл українських позицій велися біля Лебединського за допомогою станкового протитанкового гранатомета.

"На обстріл противника наші воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед українських вояків немає", - повідомили в штабі.

ООС зазначили, що метою провокацій з боку бойовиків, є створення напруженості вздовж лінії розмежування.

З початку поточної доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку бойовиків. Зокрема, біля Красногорівки супротивник використовував міномет 82-го калібру, а неподалік Пісків - відкривав вогонь із стрілецької зброї.

"На провокаційні дії противника наші воїни реагували вогнем. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.

Раніше РБК-Україна писало, що окупаційні адміністрації ОРДЛО готуються до бойових дій.

Також повідомлялося, що днями на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 100 порушень "тиші".

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Новини України ДонбасбойовикиООС
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