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Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет

Новина українською → Донбасс, Вторник 09 марта 2021 08:15
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет Фото: украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки девять раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности группировки "Север" противник применял ручной противотанковый гранатомет для дистанционного минирования территории вблизи Луганского.

В районе ответственности группировки "Восток" боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Водяного, что на Приазовье. Также возле Опытного вели огонь из противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета, а в пригороде Золотое-4 - еще и из стрелкового оружия. Кроме этого обстрелы украинских позиций велись возле Лебединского с помощью станкового противотанкового гранатомета.

"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - сообщили в штабе.

В ООС отметили, что целью провокаций со стороны боевиков, является создание напряженности вдоль линии разграничения.

С начала текущих суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков. В частности, возле Красногоровки противник использовал миномет 82-го калибра, а неподалеку Песков - открывал огонь из стрелкового оружия.

"На провокационные действия противника наши воины реагировали огнем. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупационные администрации ОРДЛО готовятся к боевым действиям.

Также сообщалось, что днями на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 100 нарушений "тишины".

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Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
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