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Бойовики 21 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі, українські військові відповідали

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 9 березня, збройні формування Російської Федерації 21 раз порушували режим припинення вогню. Українські військові застосовували вогонь у відповідь, втрат немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, противник поблизу населених пунктів Красногорівка, Піски, Новозвановка, Золоте-4 і Дослідне обстрілював позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінометів 120 мм і 82 мм калібрів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Авдіївки, Лебединського та Південного бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Недалеко від Троїцького, Харчовиків і Залізного окупанти відкривали вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також біля Троїцького було помічено облаштування противником інженерних позицій.

На обстріл українські військові відкривали вогонь. Бойових втрат серед військових немає.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації", - повідомили в штабі.

При цьому військові зазначили, що бойовики провокували сили ООС на вогонь у відповідь, щоб поширювати інформаційні наративи про нібито підготовку українських військових до силового сценарію вирішення конфлікту на Донбасі.

"Українська сторона СЦКК зафіксувала випадки використання з боку окупантів гарантій безпеки, наданих нашим підрозділам для проведення ремонтних робіт на об'єктах інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, з метою здійснення обстрілу з районів, де, згідно гарантій, мав дотримуватися режим тиші", - додали в штабі

З початку поточної доби порушень режиму "тиші" не було зафіксовано.

Раніше РБК-Україна писало, що ОБСЄ зафіксувала 125 порушень на Донбасі за добу.

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