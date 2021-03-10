UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики 21 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе, украинские военные отвечали

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушали режим прекращения огня. Украинские военные применяли огонь в ответ, потерь нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, противник вблизи населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное обстреливал позиции украинских подразделений с применением запрещенных минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Авдеевки, Лебединского и Южного боевики совершили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Троицкого, Пищевиков и Железного оккупанты открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также возле Троицкого было замечено обустройства противником инженерных позиций.

На обстрелы украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди военных нет.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

При этом военные отметили, что боевики провоцировали силы ООС на огонь в ответ, чтобы распространять информационные нарративы о якобы подготовке украинских военных к силовому сценарию решения конфликта на Донбассе.

"Украинская сторона СЦКК зафиксировала случаи использования со стороны оккупантов гарантий безопасности, предоставленных нашим подразделениям для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры на временно оккупированных территориях, с целью осуществления обстрелов из районов, где, согласно гарантиям, имел соблюдать режим тишины", - добавили в штабе.

С начала текущих суток нарушений режима "тишины" не было зафиксировано.

Ранее РБК-Украина писало, что ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений на Донбассе за сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС
Читайте также
Россия готовит на Донбассе провокацию для введения своих "миротворцев", - Гармаш
Резников: Россия пытается распространить пропаганду на Мариуполь и Новую Каховку
Прогноз погоды