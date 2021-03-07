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Боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, стреляли из запрещенных Минском минометов

Новина українською → Воскресенье 07 марта 2021 07:40
Боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, стреляли из запрещенных Минском минометов Фото: ситуация на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье и населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку, населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ.

Все факты нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за сутки 105 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, в субботу, 5 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен.

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