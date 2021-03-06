ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сім порушень "тиші" і поранення військового: як минула доба на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Субота 06 березня 2021 07:59
Сім порушень "тиші" і поранення військового: як минула доба на Донбасі Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

У суботу, 5 березня, збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Загарбники здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля населеного пункту Широкине.

Біля Водяного окупанти вели прицільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в напрямку Авдіївки - зі стрілецької зброї. Вогнем зі станкового протитанкового гранатомета ворог обстрілював українські позиції поблизу Талаківки.

У передмісті Мар'їнки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ зі снайперської зброї. Один український воїн отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доставлено у лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я пораненого - важкий.

Україна тричі просила ввести "тишу" на Донбасі, але обстріл не припинялися.

З початку поточної доби, 6 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 березня бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Раніше повідомлялося, що представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш не виключає нової ескалації ситуації на Донбасі. На його думку, шляхом ескалації Росія спробує змусити Україну почати переговори з "ЛНР" і "ДНР".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
Школи Львова, Одеси та Ужгорода переводять на дистанційку: названі дати
Школи Львова, Одеси та Ужгорода переводять на дистанційку: названі дати
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"