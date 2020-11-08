Битва за Шушу: Баку святкує перемогу, Єреван заперечує втрату міста

Сьогодні, 8 листопада, Азербайджан заявив про те, що в ході боїв у Нагірному Карабасі відновив контроль над містом Шуша. Столиця святкує звільнення міста, але вірменська сторона заперечує його втрату.

Про це повідомляє report.az.

Азербайджан

Повідомляється, що після заяв президента Ільхама Алієва про контроль над Шушею жителі Баку масово вийшли на вулиці і відзначають перемогу з державними прапорами, вітають один одного, сигналять машини.

У черговому турі футбольної прем'єр-ліги Азербайджану перед матчем "Нефтчі" -"Карабах" команди вийшли з плакатами "Не дають прапору впасти - діти народу". Потім на моніторах "Баку Арена" показали уривок звернення Алієва.

Також відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган привітав Баку зі взяттям стратегічно важливого міста Шуша і звільненням семи районів у Карабасі.

"Мінська група 30 років не могла вирішити цю проблему, більше вже не можна було терпіти, і нарешті Азербайджан домігся перемоги. Це знак того, що спільна перемога близька. Радість Азербайджану - це і наша радість", - заявив Ердоган.

Вірменія

Вірменська сторона на даний момент заперечує втрату контролю над Шушею. Представник Міноборони Арцрун Ованнісян зазначив, що бої за місто тривають, а ситуація має прояснитися у понеділок.

"Наші війська ведуть героїчну боротьбу для захисту Шуші та нейтралізації азербайджанських сил і найманців на деяких позиціях, які вони зайняли... Не слід давати передчасних оптимістичних або песимістичних оцінок. Наші війська вели сьогодні грамотну боротьбу в місті і околицях", - заявив він.

За його словами, підрозділи армії Азербайджану почали проникати до Шуши з суботи. Помічниця лідера невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Арміне Григорян, у свою чергу, зазначила, що військова операція триває.

"Проводиться шушинська операція. Вона не завершена. Послання Алієва було адресовано не стільки народу, скільки нам, з метою деморалізувати наше суспільство", - зазначила Григорян.

Офіційний Баку вже відреагував на цей випад. Міноборони Азербайджану заявило, що вірменська сторона поширює дезінформацію, щоб приховати провал в боях за Шушу і заспокоїти своє суспільство.

Нагадаємо, напередодні Азербайджан узяв під контроль ще 16 сіл в Нагірному Карабасі.

Сьогодні Вірменія звинуватила Баку в ракетних ударів по житлових кварталах.