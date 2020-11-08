Азербайджан узяв під контроль місто Шуша в Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що армія взяла під свій контроль ще одне місто в Нагірному Карабасі. Азербайджанський прапор був піднятий над містом Шуша.

Про це повідомляє Report.

Місто Шуша є другим за величиною карабахське місто, який є стратегічно важливим. Він по суті є передмістям Степанакерта.

Через Шушу проходить ключова дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, єдина, за якої вірменська армія і військова техніка потрапляли на територію Нагірного Карабаху.

Оновлено від 12:12: Міністерство оборони Вірменії заперечує інформацію про взяття міста.

"Бої в Шуші тривають, чекайте і вірте нашої армії", - повідомив Офіційний представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованисян.

Зазначимо, бої в районі міста Шуші в Нагірному Карабасі тривали кілька днів. Епіцентр бойових дій знаходився на ділянці Шуші-Карін.

Нагадаємо, ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

З-за війни в Нагірному Карабасі між Вірменією і Азербайджаном майже 130 тисяч мирних жителів були змушені покинути свої будинки.

Крім того, 7 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські військові в Нагірному Карабаху взяли під контроль ще 16 сіл. Всі вони знаходяться в Ходжавендском районі.

Додамо, що армія Азербайджану взяла під свій контроль окупованих Вірменією сім населених пунктів у Нагірному Карабасі.