Заворушення біля ОП: поліція відкрила ще одну справу

Поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за фактом подій на акції під Офісом президента 20 березня. Вона стосується умисного знищення або пошкодження майна.

"Слідчі столичної поліції за фактом подій під ОПУ розпочали ще одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - вказано у повідомленні.

У МВС зазначають, що організатори заздалегідь планували спровокувати зіткнення з правоохоронцями та застосування сили при припиненні правопорушень. При цьому під час заходу жодних протистоянь не відбулося: ні поліцейські, ні учасники акції не отримали тілесних ушкоджень.

Натомість було пошкоджено фасад і двері ОП.

"Кожен учасник заходу, який вчиняв протиправні дії, нестиме відповідальність, згідно із законом. Поліцейські за погодженням із процесуальними керівниками (прокурорами) вручили підозру одному з організаторів акції та уродженцю Вінниччини, який побив вікна у дверях адмінбудівлі", - сказано у повідомленні.

Крім того, у міністерстві анонсували ряд підозр найближчим часом.