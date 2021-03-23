Беспорядки возле ОП: полиция открыла еще одно дело

Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий на акции под Офисом президента 20 марта. Она касается умышленного уничтожения или повреждения имущества.

"Следователи столичной полиции по факту событий под ОПУ начали еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - указано в сообщении.

В МВД отмечают, что организаторы заранее планировали спровоцировать столкновения со стражами порядка и применение силы при пресечении правонарушений. При этом во время мероприятия никаких противостояний не произошло: ни полицейские, ни участники акции не получили телесных повреждений.

Однако был поврежден фасад и двери ОП.

"Каждый участник мероприятия, который совершал противоправные действия, будет нести ответственность по закону. Полицейские по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) вручили подозрение одному из организаторов акции и уроженцу Винницкой области, который побил окна в дверях админздания", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве анонсировали ряд подозрений в ближайшее время.