Заворушення у США: поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолію

Поліція США відтіснила протестувальників зі сходів Капітолію. Також зал Сенату очищений від прихильників президента Дональда Трампа, демонстрантів виводять з Капітолію.
Про це повідомляє NBC.
На поширених кадрах видно, як поліцейські ввічливо просять протестуючих спуститися зі сходів вниз. Прихильники чинного президента Дональда Трампа підкоряються їхнім вимогам.
Зазначимо, в Вашингтоні стались заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США. Між ними та правоохоронцями почалися зіткнення, є постраждалі з обох сторін.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення, в якому просить демонстрантів покинути Капітолій.
Також повідомлялося, що президент Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію в Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолія прибуде більше тисячі солдатів.
Зазначимо, на тлі заворушень у Вашингтоні обидві палати Конгресу США перервали засідання.