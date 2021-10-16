Автомобіль в'їхав в канаву і перекинувся: в Польщі внаслідок ДТП загинула українка

В Любуському воєводстві на заході Польщі сталося ДТП у якій загинула дівчина з України. Обставини подій наразі встановлюються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gazeta Lubuska.
Зазначається, що аварія сталася між населеними пунктами Будзєхув і Ясень. Водій автомобіля Nissan - 31-річний українець, під час руху виїхав на зустрічну смугу, з’їхав у рів й перекинувся.
Внаслідок аварії, попри реанімацію, загинула 19-річна пасажирка з України. Водій й інші пасажири - не постраждали.
На місці подій працювали волонтери, пожежники, медики й правоохоронці.