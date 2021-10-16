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Автомобиль въехал в канаву и перевернулся: в Польше в результате ДТП погибла украинка

Автор: Сергей Пышкин

В Любушском воеводстве на западе Польши произошло ДТП в котором погибла девушка из Украины. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Lubuska.

Отмечается, что авария произошла между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan-31-летний украинец, во время движения выехал на встречную полосу, съехал в ров и перевернулся.

В результате аварии, несмотря на реанимацию, погибла 19-летняя пассажирка из Украины. Водитель и остальные пассажиры не пострадали.

На месте событий работали волонтеры, пожарные, медики и правоохранители.

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