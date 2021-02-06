Аварія на залізниці під Дніпром: всі деталі

Сьогодні, 6 лютого, поблизу залізничної станції Воскобійня під час руху зійшли з колії 8 вагонів вантажного потягу. У результаті аварії ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, аварія виникла близько 2 години ночі під час руху за маршрутом: "ст. Кривий Ріг - ст. Нижньодніпровськ-Вузол".

Внаслідок цього пошкоджено залізничну колію та електричну опору, в результаті чого певний час не було світла, а також 4 вагони, які перевозили клінкер, перекинулися.

Фото: аварія на залізниці (facebook.com)

О 7 ранку було відновлено електропостачання на аварійній ділянці та рух залізничного транспорту.

Як зазначив голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак у коментарі "Інформатору", ймовірна причина аварії - злам бічної рами візка одного з вагонів, елементи якої знайшли в декількох кілометрах від місця сходу з шляхів.

"Ми ще раз змушені констатувати жахливий стан приватних вантажних вагонів, які знищують інфраструктуру УЗ, і більше схожі не на вагони, а на металобрухт", - зазначив він.

Зазначимо, "Укрзалізниця" повідомила про сходження 8 вантажних вагонів на станції Воскобійня. Через це в Україні затримуються поїзди південного напрямку.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області потяг протаранив автобус на переїзді.