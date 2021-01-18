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Авария сухогруза в Турции: погибли двое украинцев

Новина українською → Бартин, Понедельник 18 января 2021 22:58
Авария сухогруза в Турции: погибли двое украинцев Фото: сухогруз Arvin (marinetraffic.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Двое погибших в результате аварии сухогруза Arvin вблизи турецкой провинции Бартин оказались украинцами. Еще трех моряков, которые из-за аварии оказались в воде, ищут.

Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык, передает "Укринформ".

По словам Билыка, после опознания тел, которые сегодня достали из воды, было подтверждено смерть двух граждан Украины. Их имена не разглашаются.

"Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числятся три человека, которых активно ищут", - сказал он.

Напомним, вчера у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, в экипаж которого входили граждане Украины. Владельцем затонувшего сухогруза является украинская компания Arvin Shipping LTD.

Как писало РБК-Украина, после аварии сухогруза удалось спасти пять украинских моряков. Посольство Украины в Турции опубликовало список спасенных украинцев.

Сегодня днем из моря достали тела трех погибших в результате аварии сухогруза Arvin моряков. Их еще нужно было опознать.

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