Аварія на "Рівнеазоті": шкідливих речовин в житлових районах в 10 разів менше допустимого

Рівненський Центр контролю та профілактики хвороб проводить вимірювання шкідливих речовин у повітрі після аварії на хімзаводі "Рівнеазот" . Наразі концентрація шкідливих речовин у житлових районах нижче допустимого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

"Наразі в житловій забудові концентрація шкідливих речовин в майже в 10 разів менше за гранично допустиму. Надходження забруднювальних речовин у повітря припинено", - заявили в міністерстві.

Наразі відомо, що в результаті аварії на хімзаводі ніхто не постраждав. Медики отримали виклик про одного постраждалого, але він не підтвердився.

"Ніхто не постраждав. Але екстрена медична допомога мобілізована одразу, як сталась подія. Було визначено коридор для санітарного транспорту, бригади оснащені засобами захисту для медичних працівників та потерпілих", - додали в МОЗ.