RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Аварія на "Рівнеазоті": шкідливих речовин в житлових районах в 10 разів менше допустимого

Автор: Дмитро Левицький

Рівненський Центр контролю та профілактики хвороб проводить вимірювання шкідливих речовин у повітрі після аварії на хімзаводі "Рівнеазот". Наразі концентрація шкідливих речовин у житлових районах нижче допустимого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Наразі в житловій забудові концентрація шкідливих речовин в майже в 10 разів менше за гранично допустиму. Надходження забруднювальних речовин у повітря припинено", - заявили в міністерстві.

Наразі відомо, що в результаті аварії на хімзаводі ніхто не постраждав. Медики отримали виклик про одного постраждалого, але він не підтвердився.

"Ніхто не постраждав. Але екстрена медична допомога мобілізована одразу, як сталась подія. Було визначено коридор для санітарного транспорту, бригади оснащені засобами захисту для медичних працівників та потерпілих", - додали в МОЗ.

Нагадаємо, за фактом аварії на хімзаводі "Рівнеазот" поліція порушила кримінальну справу.

Читайте РБК-Україна в Google News
РивнеазотаварияРівненська область