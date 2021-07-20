Авария на "Ривнеазоте": вредных веществ в жилых районах в 10 раз меньше допустимого

Ровенский Центр контроля и профилактики болезней проводит измерения вредных веществ в воздухе после аварии на химзаводе "Ривнеазот" . Сейчас концентрация вредных веществ в жилых районах ниже допустимого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения .

"Сейчас в жилой застройке концентрация вредных веществ в почти в 10 раз меньше предельно допустимой. Поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено", - заявили в министерстве.

Сейчас известно, что в результате аварии на химзаводе никто не пострадал. Медики получили вызов об одном пострадавшем, но он не подтвердился.

"Никто не пострадал. Но экстренная медицинская помощь мобилизована сразу, как произошло событие. Был определен коридор для санитарного транспорта, бригады оснащены средствами защиты для медицинских работников и пострадавших", - добавили в Минздраве.