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На Куренівці в Києві провалився асфальт: стала відома причина

Автор: РБК-Україна

У Києві на самопливному колекторі на вул. Петропавлівській сталася аварія. Через це рух транспорту обмежено.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськадміністрації у своєму Telegram.

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"Аварію на самопливному колекторі на вул. Петропавлівській локалізовано. Рух транспорту обмежено. Водопостачання та водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватись не буде. Наразі проводяться роботи зі встановлення перекачки стоків", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що залізобетонний колектор був побудований у 1961 році, глибина його залягання - 2,5 метри.

Як писало РБК-Україна, в Києві утворився транспортний колапс через те, що четверту добу йде сніг. Погода внесла сильні корективи в роботу наземного громадського транспорту, який ходить не за графіком.

Днем утворилися значні пробки на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, Наддніпрянському шосе, Повітрофлотському проспекті, а також на Подолі.

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