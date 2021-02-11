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Авария на коллекторе в Киеве локализована: движение транспорта ограничили

Автор: РБК-Украина

В Киеве на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской произошла авария. Из-за этого движение транспорта ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации в своем Telegram.

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"Авария на самотечном коллекторе на ул. Петропавловской локализована. Движение транспорта ограничено. Водоснабжение и водоотведение потребителей во время ремонтных работ ограничиваться не будет. Проводятся работы по установке перекачки стоков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания - 2,5 метра.

Новость дополняется

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