Артилерія, міномети і снайпер: бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі

Протягом дня 4 грудня бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші". Вони застосовували артилерію, міномети і вели снайперський вогонь.

Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Максим Шаравара.

Повідомляється, що вранці російсько-окупаційні війська використали заборонені мінськими угодами артилерійські системи 122-го калібру і 120-мм міномети. Під обстріл потрапили українські позиції поблизу населеного пункту Водяне.

Крім того, близько 11:00 противник вів вогонь зі снайперської зброї поблизу Луганського. У результаті нього один український військовий отримав поранення.

Про застосування заборонених зразків важкого озброєння вже повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в ТКГ готує ноту ОБСЄ через порушення "тиші" бойовиками під Водяним.

Сьогодні у президента Росії Володимира Путіна назвали недоцільними розмови про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".