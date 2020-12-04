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У Путіна назвали недоцільними розмови про визнання "ЛДНР"

Новость на русском → Москва, П'ятниця 04 грудня 2020 13:41
У Путіна назвали недоцільними розмови про визнання "ЛДНР" Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Російська влада вважає недоцільними розмови про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". А позиція України нібито ускладнює ситуацію з мирним врегулюванням на Донбасі.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"В даному випадку якісь евентуальні міркування вважаємо недоцільними, це перше. Сказати можна тільки одне - що, звичайно, затягування Києвом виконання умов Мінських домовленостей... буде лише далі ускладнювати ситуацію в плані цих двох самопроголошених республік", - заявив Пєсков.

Відзначимо, евентуальні міркування в даному випадку це ті, які можливі при певних обставинах.

Повідомляється, що таким чином Пєсков відповів на питання про статус "ЛДНР" в світлі зустрічі Радбезу ООН по формулі Аррії, яку бойкотувала Київ, Берлін, Париж та інші прихильники територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Британія, США і Естонія виступили із заявами про те, що обговорення ситуації на Донбасі в Раді безпеки ООН було провокацією з боку Росії. Москва не може бути посередником, оскільки є стороною конфлікту на сході України

Київ вважає, що Росія намагалася легітимізувати представників ОРДЛО в Радбезі ООН.

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