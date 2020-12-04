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Артиллерия, минометы и снайпер: боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Пятница 04 декабря 2020 14:48
Артиллерия, минометы и снайпер: боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе Фото: украинский военный на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В течение дня 4 декабря боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины". Они применяли артиллерию, минометы и вели снайперский огонь.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Шаравара.

Сообщается, что утром российско-оккупационные войска использовали запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы. Под обстрел попали украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное.

Кроме того, около 11:00 противник вел огонь из снайперского оружия вблизи Луганского. В результате него один украинский военный получил ранения.

О применении запрещенных образцов тяжелого вооружения уже сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в ТКГ готовит ноту ОБСЕ из-за нарушения "тишины" боевиками под Водяным.

Сегодня у президента России Владимира Путина назвали нецелесообразными разговоры о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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