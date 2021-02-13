У Вірменії стався землетрус, в Єревані проблеми зі зв'язком

Повідомляється, що епіцентр знаходився в 12 кілометрах від Єревана на глибині близько двох кілометрів.

Місцеві ЗМІ пишуть, що підземні поштовхи сталися приблизно о 15:29 за місцевим часом (13:29 за Києвом), трясло протягом декількох секунд. Мешканці багатоповерхівок в різних частинах Єревана вийшли на вулиці.

Також відомо, що після підземних поштовхів відразу ж виникли проблеми зі зв'язком. Як уточнює МНС Вірменії епіцентр, знаходився лише за 8 кілометрів на південний схід від Єревана, осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

В Єревані сила поштовхів склала 5-6 балів, в Арагацотні, Арараті, Шираку, Армавірі і Вайоц Дзорі - від 3 до 4 балів.