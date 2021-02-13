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В Армении произошло землетрясение, в Ереване проблемы со связью

Автор: РБК-Украина

На территории Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7. После подземных толчков в Ереване наблюдаются проблемы со связью.

Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр.

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Сообщается, что эпицентр находился в 12-и километрах от Еревана на глубине около двух километров.

Местные СМИ пишут, что подземные толчки произошли примерно в 15:29 по местному времени (13:29 по Киеву), трясло на протяжении нескольких секунд. Жители многоэтажек в разных частях Еревана вышли на улицы.

Также известно, что после подземных толчков сразу же возникли проблемы со связью. Как уточняет МЧС Армении, эпицентр находился всего в 8 километрах к юго-востоку от Еревана, очаг залегал на глубине 10 километров.

В Ереване сила толчков составила 5-6 баллов, в Арагацотне, Арарате, Шираке, Армавире и Вайоц Дзоре - от 3 до 4 баллов.

Напомним, ранее сообщалось о серии сильных землетрясений в Тихом океане в районе островов Новая Каледония. По интенсивности толчки в эпицентре землетрясения оценивались как "разрушительные".

До этого у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2.

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