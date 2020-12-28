Жесткого Brexit не будет. В чем суть нового соглашения Великобритании и ЕС

24 декабря Великобритания и Евросоюз согласовали соглашение о торговле и сотрудничестве в рамках Brexit, в нем четко прописаны условия взаимоотношений после 1 января 2021 года.
О достижении договоренностей объявили премьер-министр Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Великобритания формально вышла из состава Евросоюза 31 января 2020 года, но все нормативы Брюсселя продолжают распространяться на территории Соединенного Королевства по 31 декабря.
В этот день истекает переходной период, в течение которого Лондон продолжал следовать правилам ЕС и пользоваться теми же привилегиями, что и все члены союза.
Если бы соглашение так и не удалось заключить, ЕС и Великобритания должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров к торговле на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), то есть, с пошлинами и квотами. Это грозило большими экономическими потерями для Лондона и Брюсселя.
Новое соглашение считается компромиссным. Брюссель рассчитывает, что договоренность о нулевых тарифах и нулевых квотах на торговлю товарами станет залогом сохранения рабочих мест на континенте. В свою очередь, сторонники Brexit довольны выходом из таможенного союза и уходом из-под юрисдикции Европейского суда.
1246-страничное торговое соглашение было опубликовано 26 декабря, оно будет применяться на постоянной основе после ратификации всеми сторонами.
Разбираем ключевые позиции договоренности сторон.
Также Британия и ЕС согласовали положения о сотрудничестве в сферах энергетики, борьбы с изменением климата и в области научных исследований.
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Северная Ирландия будет жить в двух режимах: на продажу в регион будут беспошлинно поступать товары как из ЕС (в том числе, из входящей в союз Ирландии), так и из Великобритании;
В обратном направлении будет также действовать беспошлинный режим. Но он будет действовать только в самом регионе, а все, что идет дальше, будет облагаться пошлинами на таможенной границе.
Свободное передвижение людей и товаров на острове Ирландия было условием окончания вооруженного конфликта в Северной Ирландии в 1998 году.
Великобритания отказалась обсуждать взаимодействие с ЕС по вопросу внешней политики и обороны.
Добавим, что вхождение Великобритании в 1973 году в состав Европейского экономического сообщества - ЕЭС (прообраз Евросоюза) добавило этой организации геополитического веса благодаря британскому ядерному оружию и развитым вооруженным силам острова. Выход Лондона из ЕС ослабит существующие оборонные структуры союза.
Среди внутриполитических рисков для Лондона стоит отметить появление дополнительного козыря в руках шотландских националистов, которые будут настаивать на проведении нового референдума о независимости Шотландии. Выход Шотландии из состава Великобритании ударит не только по экономическому потенциалу Лондона, но и существенно подорвет его оборонные возможности, учитывая дислокацию субмарин с ядерным оружием у шотландских берегов.
Новые договоренности должны быть ратифицированы парламентом Соединенного Королевства, Европарламентом и всеми государствами ЕС.
Ожидается, что парламент Великобритании ратифицирует соглашение на экстренном заседании 30 декабря. О поддержке договоренностей с ЕС уже заявила британская оппозиция.
В порядке исключения договор вступит в силу после его предварительного одобрения государствами – членами ЕС, итоговая ратификация документа в Европарламенте состоится позднее.
Таким образом, речь идет о временном применении соглашения с 1 января. На постоянной основе соглашение вступит в силу весной 2021 года после прохождения всех формальных процедур в Европарламенте.