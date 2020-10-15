ЕС ввел санкции против России из-за отравления Навального

Европейский Союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В санкционный список попали шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных российских чиновника включены в черный список Евросоюза.

В санкционный список также включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

"Сегодня Рада ввела ограничительные меры против шести человек и одной компании, причастных к покушению на Алексея Навального", - говорится в заявлении.

Введенные ЕС ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Напомним, еще одна страна присоединится к санкциям ЕС против России по делу Навального.

В России заявили, что Москва готова зеркально ответить на европейские санкции.