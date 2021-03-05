WSJ: Байден изначально планировал два удара по Сирии

Президент США Джо Байден планировал нанести два авиаудара по проиранским силам в Сирии 26 февраля. Тогда было уничтожено по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков.
Об этом сообщает The Washington Post.
По данным источника, причиной отмены второго авиаудара стало то, что в зоне поражения находились женщины и дети.
Так, за пол часа до второго авиаудара советник президента по нацбезопасности сообщил о необходимости отменить атаку.
Как сообщалось, 26 февраля в результате удара США в Сирии были убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков. Авиаудар стал ответом на недавний обстрел сил США и коалиции.
Потом Министерство обороны США раскрыло детали авиаудара по военным объектах на территории Сирии. Удар был нанесен двумя истребителями F-15E Strike Eagle.