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WSJ: Байден изначально планировал два удара по Сирии

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден планировал нанести два авиаудара по проиранским силам в Сирии 26 февраля. Тогда было уничтожено по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источника, причиной отмены второго авиаудара стало то, что в зоне поражения находились женщины и дети.

Так, за пол часа до второго авиаудара советник президента по нацбезопасности сообщил о необходимости отменить атаку.

Как сообщалось, 26 февраля в результате удара США в Сирии были убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков. Авиаудар стал ответом на недавний обстрел сил США и коалиции.

Потом Министерство обороны США раскрыло детали авиаудара по военным объектах на территории Сирии. Удар был нанесен двумя истребителями F-15E Strike Eagle.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденСирия
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