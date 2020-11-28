UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ВОЗ зафиксировала рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире. За 28 ноября сообщили о болезни 747 082 человека.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Это максимальное значение, которое организация фиксировала с начала пандемии. Всего число заболевших в мире выросло до 61 299 371.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября, тогда выявили 668 953 случаев заражения.

Напомним, по данным ВОЗ, 70% всех случаев и смертей приходится на четыре страны.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что все страны затронуты коронавирусом, однако это происходит неравномерно.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане.

Также сообщалось, что для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты.

Добавим, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что нет доказательств тому, что коронавирус в Европу попал с животными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВОЗКоронавирус