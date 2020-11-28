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ВООЗ зафіксувала рекорд захворюваності COVID-19 за добу

Новость на русском → Женева, Субота 28 листопада 2020 19:31
ВООЗ зафіксувала рекорд захворюваності COVID-19 за добу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом в світі. За 28 листопада повідомили про хворобу 747 082 людини.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Це максимальне значення, яке організація фіксувала з початку пандемії. Всього кількість хворих у світі зросла до 61 299 371.

Попередній рекорд був зафіксований 14 листопада, тоді виявили 668 953 випадків зараження.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, 70% всіх випадків та смертей припадає на чотири країни.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що всі країни порушені коронавірусом, однак це відбувається нерівномірно.

Крім того, у ВООЗ заявили, що джерело першого зараження COVID-19 потрібно шукати в китайському Ухані.

Також повідомлялося, що для того, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети.

Додамо, що директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що немає доказів того, що коронавірус в Європу потрапив з тваринами.

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