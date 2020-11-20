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ВОЗ рекомендовала не использовать "Ремдесивир" для больных COVID-19

Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат "Ремдесивир" для пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".

Соответствующая рекомендация появилась на сайте ВОЗ.

Рекомендации ВОЗ против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.

К слову, "Ремдесивиром" лечили президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом.

Напомним, медицинский препарат "Ремдесивир", который применяется для лечения больных COVID-19, начали распределять по украинским больницам. Данный препарат используют в США и европейских странах

До этого Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяло информацию о серьезном побочном эффекте "Ремдесивира" после того, как некоторые пациенты пожаловались на нарушение в работе почек. В Европе его разрешили продавать как препарат от COVID-19 еще в июле 2020 года.

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