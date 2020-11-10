ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине начали распределять "Ремдесивир". Это препарат от COVID-19

Новина українською → Киев, Вторник 10 ноября 2020 17:19
В Украине начали распределять "Ремдесивир". Это препарат от COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Медицинский препарат "Ремдесивир", который применяется для лечения больных COVID-19, начали распределять по украинским больницам. Данный препарат используют в США и европейских странах

Об этом в ходе визита в Днепропетровскую область заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт Минздрава.

"Сегодня началось распределение "Ремдесивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", - подчеркнул Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину привезли 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19. Всего ожидается закупка более 28 000 флаконов.

До этого Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяло информацию о серьезном побочном эффекте "Ремдесивира" после того, как некоторые пациенты пожаловались на нарушение в работе почек. В Европе его разрешили продавать как препарат от COVID-19 еще в июле 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество лекарства Максим Степанов COVID-19
NEWS
Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Только две партии проходят во все облсоветы, одна - в советы облцентров
DAILY
Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины