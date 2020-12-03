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Великобритания получила первые дозы вакцины Pfizer от COVID-19, - Sky News

Автор: Дмитрий Левицкий

Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Первые дозы вакцины уже начали прибывать в Соединенное Королевство.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Ожидается, что на следующей неделе вакцина Pfizer будет распределена между 50 больницами, а первыми ее получат люди старше 80 лет и персонал домов для престарелых.

Затем вакцину доставят в центры массовой вакцинации, которые разместили в конференц-залах и спортивных аренах, а после - больничные кабинеты и медицинские центры.

После получения новых доз, возможно, в 2021 году, вакцину получат и другие группы риска. Основная часть вакцинации планируется в период с января по апрель 2021 года.

Отмечается, что в стране могут возникнуть задержки с поставками вакцины в дома для престарелых из-за трудностей с транспортировкой и хранением вакцины.

Напомним, вчера Британия первой в мире одобрила использование вакцины Pfizer и BioNTech. Эта вакцина показала, что эффективна на 95%.

Как писало РБК-Украина, ВОЗ попросила у правительства Британии предоставить доступ к информации о вакцине Pfizer и BioNTech, которая бы позволила внести ее в экстренный перечень.

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