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В Вашингтоне прошли акции сторонников и противников Трампа, есть пострадавшие

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 13 декабря 2020 09:46
В Вашингтоне прошли акции сторонников и противников Трампа, есть пострадавшие Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Полиция Вашингтона в субботу задержала 23 участников акций сторонников и противников Трампа. В ходе акций есть пострадавшие.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Телеканал информирует, что шесть граждан совершили нападения на полицейских, десять - напали на других граждан. Также четырех митингующих задержали за участие в беспорядках.

В американской столице прошли две акции сторонников и противников Дональда Трампа.

Республиканцы собрались на площади Фридом-плаза и у здания Верховного суда на Капитолийском холме, протестуя против имевшегося, по их мнению, мошенничества на выборах. Оппоненты Трампа разместились около Black Lives Matter Plaza.

После начала стычек между протестующими полиция оттеснила толпу от близлежащих к Белому дому кварталов.

Также NBC сообщает, что в городе Олимпия (штат Вашингтон) один человек получил огнестрельное ранение после того, как во время акций в поддержку и против Трампа произошли столкновения и была открыта стрельба.

А в Вашингтоне тяжелые ранения в ходе акций получили четыре человека.

Напомним, Трамп проиграл федеральный судебный процесс. Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.

Как писало РБК-Украина, Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США.

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