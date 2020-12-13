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У Вашингтоні пройшли акції прихильників і супротивників Трампа, є постраждалі

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 13 грудня 2020 09:46
У Вашингтоні пройшли акції прихильників і супротивників Трампа, є постраждалі Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: РБК-Україна

Поліція Вашингтона в суботу затримала 23 учасників акцій прихильників і противників Трампа. В ході акцій є постраждалі.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Телеканал інформує, що шість громадян здійснили напади на поліцейських, десять - напали на інших громадян. Також чотирьох мітингувальників затримали за участь у заворушеннях.

В американській столиці пройшли дві акції прихильників і супротивників Дональда Трампа.

Республіканці зібралися на площі Фрідом-плаза і біля будівлі Верховного суду на Капітолійському пагорбі, протестуючи проти наявного, на їхню думку, шахрайства на виборах. Опоненти Трампа розмістилися близько Black Lives Matter Plaza.

Після початку сутичок між протестувальниками поліція відтіснила натовп від прилеглих до Білого дому кварталів.

Також NBC повідомляє, що в місті Олімпія (штат Вашингтон) одна людина отримала вогнепальне поранення після того, як під час акцій на підтримку і проти Трампа відбулися зіткнення і була відкрита стрілянина.

А в Вашингтоні важкі поранення у ході акцій отримали чотири людини.

Нагадаємо, Трамп програв федеральний судовий процес. Він просив суд визнати недійсними результати виборів у Вісконсині.

Як писало РБК-Україна, Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах у США.

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