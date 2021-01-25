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У Трампа опровергли планы создать новую партию

Новина українською → США, Понедельник 25 января 2021 07:57
У Трампа опровергли планы создать новую партию Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-глава Белого дома не намерен создавать новую партию. Ранее сообщалось о том, что он якобы хочет создать "Патриотическую партию".

Об этом сообщает CNN.

Он опроверг информацию о том, что Трамп собирается создать новую партию.

"Трамп дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат", - сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. Он предложил ее назвать "Патриотической партией".

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп на днях впервые обратился к журналистам. Политик ответил на вопрос, что будет делать дальше после окончания своего президентского срока.

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