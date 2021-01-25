У Трампа спростували плани створити нову партію

Радник колишнього президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що екс-глава Білого дому не має наміру створювати нову партію. Раніше повідомлялося про те, що він нібито хоче створити "Патріотичну партію".

Про це повідомляє CNN.

Він спростував інформацію про те, що Трамп збирається створити нову партію.

"Трамп дав чітко зрозуміти, що його мета полягає в тому, щоб у 2022 році повернути республіканцям палату представників і сенат", - сказав Міллер.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп обговорював зі своїми соратниками можливість створення нової політичної партії. Він запропонував її назвати "Патріотичною партією".

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп днями вперше звернувся до журналістів. Політик відповів на питання, що буде робити далі після закінчення свого президентського терміну.