Байдена официально объявили победителем выборов в Пенсильвании

На выборах президента США в Пенсильвании победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Сегодня утвердили официальные результаты выборов в этом штате.

Об этом в Twitter сообщил губернатор Пенсильвании Том Вулф.

По его словам, сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября на пост президента и вице-президента США.

"В соответствии с требованиями федерального закона я подписал свидетельство об установлении … (победы, - ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис", - отметил Вулф.

Он также обратился к сотрудникам избирательных комиссий со словами благодарности.

"Наши сотрудники, работающие на выборах, подвергались постоянным нападкам, и они действовали превосходно и достойно", - добавил губернатор.

Напомним, ранее Мичиган официально объявил Байдена победителем на выборах президента. Он обошел действующего президента Дональда Трампа на более чем 150 тысяч голосов.

Отметим, Трамп уже распорядился начать процедуру передачи власти. В частности, он поручил своей команде "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.