ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байдена официально объявили победителем выборов в Пенсильвании

Новина українською → Пенсильвания, Вторник 24 ноября 2020 18:44
Байдена официально объявили победителем выборов в Пенсильвании Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

На выборах президента США в Пенсильвании победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Сегодня утвердили официальные результаты выборов в этом штате.

Об этом в Twitter сообщил губернатор Пенсильвании Том Вулф.

По его словам, сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября на пост президента и вице-президента США.

"В соответствии с требованиями федерального закона я подписал свидетельство об установлении … (победы, - ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис", - отметил Вулф.

Он также обратился к сотрудникам избирательных комиссий со словами благодарности.

"Наши сотрудники, работающие на выборах, подвергались постоянным нападкам, и они действовали превосходно и достойно", - добавил губернатор.

Напомним, ранее Мичиган официально объявил Байдена победителем на выборах президента. Он обошел действующего президента Дональда Трампа на более чем 150 тысяч голосов.

Отметим, Трамп уже распорядился начать процедуру передачи власти. В частности, он поручил своей команде "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Раненый под Авдеевкой украинский военный умер, - штаб
РБК-Украинаинформационное агентство Раненый под Авдеевкой украинский военный умер, - штаб
DAILY
Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса