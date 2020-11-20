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В Тбилиси задержали напавшего на банк

Новина українською → Тбилиси, Пятница 20 ноября 2020 18:19
В Тбилиси задержали напавшего на банк Фото: полиция Грузии (twitter.com Georgia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция Грузии задержала мужчину, которых захватил заложников в Тбилиси. Правоохранители освободили всех заложников.

Об этом сообщает грузинское издание newsgeorgia.

Заложники были освобождены поэтапно в ходе переговоров с налетчиком. После этого полиция задержала и самого злоумышленника.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, а также дежурят бригады скорой помощи.

Напомним, сегодня днем в Тбилиси неизвестный мужчина захватил помещение финансового учреждения на проспекте Церетели. Злоумышленник взял в заложники девять человек, которые находились в помещении.

Позже в соцсетях распространили видеозаписи с нападавшим. Злоумышленник, который захватил заложников в Тбилиси, выдвинул ряд требований. В частности, он требовал запретить азартные игры.

Также РБК-Украина писало, что полиция начала освобождать заложников. Переговорщику удалось вывести из захваченного здания двух мужчин и женщину.

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