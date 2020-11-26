За сутки от COVID-19 в мире умерло рекордное количество людей
За минувшие сутки от коронавируса погибли почти 12 тысяч человек. Это больше всего за все время пандемии.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Больше всего смертей зафиксировано в США - 2,3 тысячи случаев. Почти в три раза меньше летальных случаев обнаружили в Мексике, в Италии - более 700 человек за сутки.
Более 600 больных умерли в Бразилии, Польше и Великобритании.
В настоящее время в мире от COVID-19 погибли 1 миллион 425 тысяч человек, вылечились - почти 42 миллиона, болеют - 17,3 миллиона.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины допускают введение более жестких ограничений в Украине. Усиленный карантин вводится с точки зрения эпидемиологии и цифр роста.
Также в комментарии РБК-Украина эксперт сообщил, что пик коронавируса в Украине может быть в январе-феврале. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна.
Ранее стало известно, что в Европейском союзе планируют провести первые вакцинации против коронавируса уже до конца декабря. Государства-члены ЕС призвали готовиться к вакцинации.
К слову, во Всемирной организации здравоохранения назвали "светом в конце тоннеля" последние результаты исследований вакцины против коронавируса.