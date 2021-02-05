Суд над Навальным: на заседание приехали дипломаты из Франции и Британии

На еще одно судебное заседание над российским оппозиционером Алексеем Навальным приехали представители Франции и Британии. Заседание проходит в Бабушкинском суде Москвы.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Издание пишет, что машина посольства Франции приехала к зданию суда. А потом приехал на автомобиле с дипномерами представитель британского посольства.

Напомним, в Москве начался суд над Навальным в день визита главы дипломатии ЕС.

В начале суда политик просил дать ему полчаса на ознакомление с материалами и общение с адвокатами. В связи с этим, объявлен перерыв.

Ранее сообщалось, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приедет в Москву, чтобы обсудить арест Навального и российскую агрессию в Украине. Сегодня в 12:15 запланирован брифинг Борреля после его встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, страны "Большой семерки" (G7) и Боррель осудили арест Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России.