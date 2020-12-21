США ввели санкции против ряда российских компаний и ведомств

Министерство торговли США назвало организации России и Китая, которые сотрудничают с вооруженными силами двух стран и попадают под санкции. Всего в списке числятся 45 российских и 58 китайских организаций.

Список опубликован на сайте ведомства.

Все 103 организации подпадут под экспортные ограничения.

В частности, из российских организаций под санкции попали Минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр "Прогресс", Рособоронэкспорт, а также корпорация "Ростех", компании "МиГ", "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", Объединенная авиастроительная корпорация. Также впервые с 2014 года в списке оказались предприятия "Росатома".

В сообщении говорится, что это лишь первая часть предприятий из списка компаний, конечным потребителем продукции которых являются военные. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.

О том, что Министерство торговли США ввело новые санкции против России, стало известно 18 декабря.

Новые ограничения ввели против тех, кто причастен к деятельности, которая противоречит национальной безопасности или интересам США в международной политике.

Ранее Соединенные Штаты объявили о введении санкций против российской компании в связи с незаконным использованием рабочей силы из КНДР на российских объектах.

РБК-Украина писало, что США также ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики.